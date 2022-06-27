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الاحتلال الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 203

الاحتلال الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 203
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

هدمت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، قرية "العراقيب" العربية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ203 على التوالي.

العالم - الاحتلال

وقال عزيز الطوري، عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" (أهلية) إن السلطات الإسرائيلية "اقتحمت قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة الـ 203".

وجدد الطوري قوله إن الأهالي، "سيعيدون بناء قريتهم".

وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية للمرة الأخيرة، مطلع الشهر الجاري.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكنّ سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن "إسرائيل" لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

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الاحتلال الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 203