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زيارة الكاظمي الى طهران .. هل تكسر جمود العلاقات بين طهران والرياض

زيارة الكاظمي الى طهران .. هل تكسر جمود العلاقات بين طهران والرياض
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

اختتم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، زيارته الرسمية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وصل إليها قادماً من السعودية.

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