بدعوة رسمية.. أبو الغيط يتوجه إلى رومانيا

العالم - مصر

صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نشر على الصفحة الرسمية للجامعة العربية بموقع فيسبوك.

وقال البيان إن الزيارة تتضمن إجراء مشاورات ثنائية مع كل من نيكولاي تشيوكا رئيس الحكومة وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية.

وأوضح البيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيبحث مع المسؤولين الرومانيين سبل تعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الدولية وفي الاقليمين العربي والأوروبي.

وأضاف أن أبو الغيط سيشارك كذلك على هامش الزيارة في احتفالية بمناسبة إطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي".

ويتناول الكتابان مذكراته الشخصية حول حرب أكتوبر، وكذا حول فترة توليه وزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2004 وحتى 2011.

تجدر الإشارة إلى أن الكتابين سبق أن تمت ترجمتهما إلى لغات الانجليزية والروسية والصينية والاسبانية.