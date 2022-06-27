الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بدعوة رسمية.. أبو الغيط يتوجه إلى رومانيا

بدعوة رسمية.. أبو الغيط يتوجه إلى رومانيا
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى العاصمة الرومانية بوخارست، استجابة لدعوة من الحكومة الرومانية.

العالم - مصر

صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نشر على الصفحة الرسمية للجامعة العربية بموقع فيسبوك.

وقال البيان إن الزيارة تتضمن إجراء مشاورات ثنائية مع كل من نيكولاي تشيوكا رئيس الحكومة وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية.

وأوضح البيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيبحث مع المسؤولين الرومانيين سبل تعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الدولية وفي الاقليمين العربي والأوروبي.

وأضاف أن أبو الغيط سيشارك كذلك على هامش الزيارة في احتفالية بمناسبة إطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي".

ويتناول الكتابان مذكراته الشخصية حول حرب أكتوبر، وكذا حول فترة توليه وزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2004 وحتى 2011.

تجدر الإشارة إلى أن الكتابين سبق أن تمت ترجمتهما إلى لغات الانجليزية والروسية والصينية والاسبانية.

روابط ذات صلة

الحوار الوطني في مصر للمحسوبين على 30 يونيو فقط

أنباء عن لقاء “سرِّي” بين مسؤولين عسكريين "إسرائيليين" وعرب في مصر

اليوم محاكمة المتهم بذبح الطالبة 'نيرة أشرف' أمام جنايات المنصورة في مصر

أمير قطر يزور الجزائر بعد مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لدى لقائه بميقاتي.. هنية: نؤكد تضامننا مع لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية

تسجيل وفاة شخص واحد بكورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. تفاصيل إعدام سبعة جنود سودانيين في اثيوبيا

الخارجية الإيرانية: امريكا ارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الانسان

اللواء باقري: عضوية الكيان الإسرائيلي في 'سنتكوم' تهديد للمنطقة

ما خفي اعظم.. هذا هو سر العلاقة بين 'جبهة النصرة' و'احرار الشام'