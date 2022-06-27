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اللواء باقري: عضوية الكيان الإسرائيلي في 'سنتكوم' تهديد للمنطقة

اللواء باقري: عضوية الكيان الإسرائيلي في 'سنتكوم' تهديد للمنطقة
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

 اكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري ان عضوية الكيان الإسرائيلي في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ومشاركته في المناورات تهديد للمنطقة، قائلا "نحن لا نتسامح مع هذه التهديدات وسنرد عليها بالتأكيد".

العالم - ايران

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اللواء باقري: عضوية الكيان الإسرائيلي في 'سنتكوم' تهديد للمنطقة

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