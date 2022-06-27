ايران تؤكد على تفعيل الطاقات التجارية لدول مجموعة دي 8

العالم - ايران

وفي لقائه اليوم الاثنين، الامين العامة لمجموعة دي 8 "ايسياكا عبدالقادر امام" الذي يزور طهران، اكد رئيسي رغبة الحكومة الايرانية في بناء التعاون مع المظمات الاقليمية والدولية والدول في ارجاء العالم.

كما نوه بالمنجزات المعرفية التي حققتها النخب الشبابية في ايران؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية لتضع خبراتها العلمية والتقنية في متناول الدول الاعضاء بمجموعة "دي8".

ودعا رئيس الجمهورية الى تعزيز التبادل التجاري بين اعضاء مجموعة الدول الاسلامية النامية؛ وبما يقتضي تفعيل الطاقات المتوفرة في مجالات الترانزيت لدى هذه البلدان.

في المقابل، اشار الامين العام لمجموعة دي 8، الى دور ايران الفاعل بين اعضاء المنظمة؛ مظيفا ان مجموعة دي 8، انشات فرعين اساسيين لها في طهران العاصمة، ومدينة همدان (غرب البلاد).

وصرح "عبدالقادر امام" خلال اللقاء مع "اية الله رئيسي" اليوم، انه وضع نصب اعماله، منذ تولي الامانة العامة لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية، التركيز على الطاقات الديمغرافية للدول الاعضاء ورفع مستوى التبادل التجاري بينها.