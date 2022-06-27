القوات الروسية تدمر مصنع لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ في كييف

العالم-روسيا

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في السادس والعشرين من حزيران/يونيو، قامت القوات الجوية الروسية بقصف مصنع شركة إنتاج الصواريخ "أرتيوم" في كييف بأربعة صواريخ عالية الدقة. كان هذا المصنع ينتج الذخيرة لراجمات الصواريخ الأوكرانية".



وأشار البيان إلى إصابة الصواريخ الأربعة لأهدافها، مع عدم تضرر البنية التحتية المدنية في كييف.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القيادة الأوكرانية تحاول إيقاف فوضى هروب الجنود الأوكرانيين في منطقة ليسيتشانسك، على خلفية النجاحات التي حققها الجيش الروسي هناك، مضيفة أنه من أجل منع جنود الكتبية الأولى من اللواء 72 مشاه ميكانيكي من الهرب، تم إرسال وحدة من التشكيلات النازية المسماة "القطاع الأيمن" للقيام بهذه المهمة، إلا أن المدفعية الروسية قامت بالقضاء عليها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت خلال يوم واحد بإسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في عدد من المناطق.



وجاء في بيان الوزراة: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في في مقاطعات خاركوف، وخيرسون، وزابوروجيه، وجمهورية لوغانسك الشعبية".



كما اعترضت وسائل الدفاع الجوي الروسية صاروخين تكتيكيين من طراز "توشكا-أو" في مقاطعة خيرسون، وقذائف من راجمات الصواريخ في جزيرة زمييني بالبحر الأسود.

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.