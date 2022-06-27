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المركز الوطني للفضاء الالكتروني :

هجوم سيبراني خارجي يستهدف قطاع الصلب في البلاد

هجوم سيبراني خارجي يستهدف قطاع الصلب في البلاد
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

 اعلن المركز الوطني للفضاء الالكتروني في ايران، ان هجوما سيبرانيا استهدف صباح اليوم، اقساما لنُظم قطاع الصلب في البلاد.

العالم - ايران

واوضح المصدر نفسه في بيان، ان بعض الاقسام التابعة لنظم المعلومات في قطاع الصلب داخل البلاد تعرضت عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الاثنين، الى هجوم سيبراني بواسطة عدو خارجي.

واضاف البيان، ان هذا الهجوم، ادى الى اتلاف بعض الاقسام المتعلقة بانتاج الصلب في هرمزكان (جنوب) وخوزستان (جنوب غربي البلاد)؛ وفور ذلك باشرت الاجهزة الامنية في احتواء الهجوم والحد من تداعياته.

واكد المركز الوطني للفضاء الالكتروني في بيانه، انه سيكشف عن تفاصيل هذا الهجوم السيبراني لاحقا؛ كما نفى صحة كافة الاخبار التي ستصدر عن جهات غير معنية في هذا الخصوص.

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