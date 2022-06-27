الرئيس الايراني يشارك في قمة بحر قزوين بتركمنستان

العالم - ايران

وسيتوجه آية الله رئيسي إلى تركمنستان يوم الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين لحضور القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين.

وسيلقي رئيس الجمهورية كلمة امام القمة كما سيلتقي رؤساء الدول المشاركة في القمة.

وتنعقد القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين في 29 حزيران /يونيو في العاصمة التركمنستانية عشق آباد بمشاركة رؤساء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

ومن أهم جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية في عشق آباد ، والذي يعقد اجتماعاته قبل اجتماع القمة، دراسة كيفية تعاون الدول في قضايا بحر قزوين وإعداد التمهيدات اللازمة لحضور رؤساء الدول.