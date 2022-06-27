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تعديل وزاري بحريني أم تصفية أجنحة؟

الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

في مرسوم سريع شطب ملك البحرين حمد بن عيسى ما تبقى من جناح رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان، وقلص نفوذ جناح الخوالد في الحكومة.

خاص بالعالم

وما حمل اسم التعديل الوزاري وهو الاكبر في البلاد يشدد قبضة حمد ونجله سلمان على الحكم، خصوصاً ان من بين المبعدين من كان له نفوذ في السلطة.

والتعديل الوزاري الاخير عدل الموازين داخل الحكومة بشكل كل وحاسم لمصلحة ولي العهد الذي اصبح له الثقل الكامل تقريباً داخل هذا التشكيل.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من العاصمة البريطانية لندن، الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي

ومن مدينة قم المقدسة، القيادة في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ السيد مهدي الموسوي

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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