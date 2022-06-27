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سوريا وموسم حصاد القمح

الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

مازال القمح على مرّ السنوات السلاح الاستراتيجي المؤثر في الحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي للدول.

خاص بالعالم

وكانت سوريا في مقدمة الدول التي ضمنت هذا السلاح قبل الحرب التي فرضت عليها، ومع مرور السنوات لم يسلم قمح السوريين من الاستهداف.

وراء المشهد المعقد في ظل الصراع على القمح في ارجاء المعمورة بالذات بعد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.

هذا وقد وثقت كاميرا الاعلام السوري سرقة قوات الاحتلال الامريكي حمولة 40 شاحنة كبيرة من قمح الجزيرة السورية ونقلها باتجاه قواعدها في شمال العراق.

يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

الخبير السياسي والاقتصادي الدكتور علاء الاصفري

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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