ايران تطلق ثاني صاروخ 'ذوالجناح' الی مدار كوكب الأرض

العالم - ايران

اطلاق ثان لصاروخ 'ذو الجناح' تعلن عنه ايران، وذوالجناح هو صاروخ حامل للأقمار الصناعية وضع في مدار كوكب الأرض من اجل تحقيق أهداف بحثية جرى تحديدها مسبقاً. يعمل الصاروخ بالوقود الصلب في المرحلتين الأولى والثانية، وبالوقود السائل في المرحلة الثالثة، ويعد هذا القمر الصناعي ذو المراحل الثلاث منافسا لأفضل الأقمار الصناعية في العالم من حيث الميزات التقنية.

وقال المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدفاع الايرانية أحمد حسيني، إن مهمة صاروخ "ذوالجناح" الصناعي هو حمل القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه مئتين وعشرين كيلوغراماً الى مدار يبعد خمسمة كيلومتر عن سطح الارض، مبيناً أنه يمكن أيضاً إطلاق مجموعة من الاقمار الصناعية التي تبلغ وزنها الاجمالي 220 كيلوغراماً.

وبحسب المتحدث فقد بدات المرحلة الثالثة من تطوير هذا الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية باستخدام المعلومات المستخلصة من تجربة عملية الإطلاق هذه.

ويمكن إطلاق الصواريخ العاملة بالوقود الصلب بواسطة منصات إطلاق متحركة، فمن خصائص ذو الجناح عدم وجود قاعدة إطلاق ثابتة. فبالنسبة لنظام الأقمار الصناعية، من الضروري الإطلاق بزوايا مختلفة للميل أو الميل المداري. وإذا تم استخدام قاعدة إطلاق ثابتة، فيجب استخدام كتل النقل المدارية، ولكن مع صاروخ مثل ذو الجناح والذي يمكنه استخدام قاعدة متنقلة يمكن إطلاقه من خطوط العرض.

وإيران أطلقت عام الفين وواحد وعشرين، صاروخ 'ذو الجناح' وهو أحدث حامل إيراني للأقمار الصناعية، بهدف الوصول الى تكنولوجيا اقوى محرك للوقود الجامد في البلاد.