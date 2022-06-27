قتلى وجرحى بينهم صحفيان في انفجار وسط الصومال

العالم - أفريقيا

وبحسب قناة هيرشبيلي، فإن الانفجار الناجم عن لغم أرضي استهدف سيارة كانت تقل صحفيين وجنوداً في قافلة يقودها محافظ إقليم هيران علي جيتي عثمان، في بلدة قبنو.

وأشار مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن التفجير تسبب في إصابة الصحفيين، وهما مدير تلفزيون هيرشبيلي المحلي خالد محمد عثمان، ومراسل التلفزيون عبدالكريم شبيلو.

وفي السياق، أكد الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين عبدالله مؤمن، إصابة الصحفيين الاثنين، مضيفاً أنه تم نقلهما إلى مدينة «جرعيل» لتلاقي العلاج اللازم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام عادة تتجه إلى حركة الشباب المتشددة والموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي التي غالباً ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.