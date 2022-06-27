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الهواجس الاسرائيلية لا نهاية لها، لماذا؟

الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

يبدو ان الهواجس الاسرائيلية من الاخطار المحدقة بكيان الاحتلال لن تنتهي.

خاص بالعالم

فالبرغم من تصاعد من الازمة السياسية في الكيان الا ان الاوساط الاعلامية والامنية مازالت منكبة على دراسة مكامن الخطر المتمثلة بتهديدات حزب الله بضرب منصات الغاز من جهة، واشكال المواجهة السيبرالية التي اشعلت الرعب في قلوب الصهاينة من جهة اخرى، والخوف الاكبر من تصاعد وتيرتها في المرحلة المقبلة.

على خط آخر، ناقشت التلفزة العبرية جدول الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا واعتبر المحللون الاسرائيليون انها لم تحل دون تدفق السلاح الى المقاومة في لبنان.

هذه المواضيع وسواها يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة:

الكاتب والمحلل السياسي حسن عليان

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الهواجس الاسرائيلية لا نهاية لها، لماذا؟

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