لبنان :ميقاتي بدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب

العالم _ لبنان

والتقى ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير و بعد ذلك كان لقاء مع نائب رئيس مجلس الياس ابوصعب.



وأشار بو صعب في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، الى أن حديثي كان بهدف التشجيع على المرونة والاسراع بتشكيل الحكومة، لافتا الى أن هناك مرحلة قصيرة تمتد لأربعة أشهر الى حين انتخاب رئيس الجمهورية وطلبت من ميقاتي عدم المماطلة بتشكيل الحكومة.



وتابع :طالبت بتسريع التشكيل على ان تكون الحكومة قادرة على الاستمرار بالملفات الموجودة على أن تواكب عملية ترسيم الحدود البحرية، كما طلبت ان تؤسس الحكومة لاعادة العلاقات الطبيعية مع جميع الدول العربية.



ورأى بوصعب أن المزايدات كثيرة في البلد ولكن لا يمكن حل ازمة النازحين السوريين من دون التواصل مع الحكومة السورية والعلاقات العربية يمكن ان تبدأ بسوريا وصولا إلى كل البلدان العربية.



و تستمر الاستشارات النيابية اليوم و غدا الثلثاء للاطاع على أراء النواب حول تركبية الحكومة العتيدة.