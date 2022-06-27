الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان :ميقاتي بدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب

لبنان :ميقاتي بدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب اللبناني. 

العالم _ لبنان

والتقى ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير و بعد ذلك كان لقاء مع نائب رئيس مجلس الياس ابوصعب.

وأشار بو صعب في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، الى أن حديثي كان بهدف التشجيع على المرونة والاسراع بتشكيل الحكومة، لافتا الى أن هناك مرحلة قصيرة تمتد لأربعة أشهر الى حين انتخاب رئيس الجمهورية وطلبت من ميقاتي عدم المماطلة بتشكيل الحكومة.

وتابع :طالبت بتسريع التشكيل على ان تكون الحكومة قادرة على الاستمرار بالملفات الموجودة على أن تواكب عملية ترسيم الحدود البحرية، كما طلبت ان تؤسس الحكومة لاعادة العلاقات الطبيعية مع جميع الدول العربية.

ورأى بوصعب أن المزايدات كثيرة في البلد ولكن لا يمكن حل ازمة النازحين السوريين من دون التواصل مع الحكومة السورية والعلاقات العربية يمكن ان تبدأ بسوريا وصولا إلى كل البلدان العربية.

و تستمر الاستشارات النيابية اليوم و غدا الثلثاء للاطاع على أراء النواب حول تركبية الحكومة العتيدة.

روابط ذات صلة

هنية: أكدنا على تضامننا الكامل مع لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية

لبنان:حزب الله يطلق مسارات للسياحة الجهادية 

مكتب السيد السيستاني في لبنان ينفي امتلاكه صفحة بوسائل التواصل

هنية: نؤكد تضامننا مع لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنطقة العسكرية المركزية اليمنية تحتفي بتخرج دفعة "البأس الشديد"

في خرق جديد للهدنة.. تحالف العدوان يحتجز سفينتي ديزل

أردوغان: سنبدأ عملياتنا في سوريا بمجرد استكمال الحزام الأمني

الاحتلال يهدم بركة زراعية في بلدة بيرزيت ويوقف بناء منازل جنوب بيت لحم

شاهد بالفيديو.. ما وراء زيارة رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيراني لدمشق؟

مهاجم یطعن عدة أشخاص بسكين داخل مأوى لطالبي اللجوء جنوبي ألمانيا