الاحتلال يهدم بركة زراعية في بلدة بيرزيت ويوقف بناء منازل جنوب بيت لحم

العالم _ فلسطين

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة بلدة بيرزيت، وهدم بركة لري كروم العنب، وتبلغ سعتها 250 كوبا، وتستعمل لري 45 دونما من كروم العنب، دون إخطار مسبق.

وفي سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف بناء عدد من المنازل في قرية المعصرة جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أخطر بوقف بناء عدد من المنازل الفلسطينية، عرف من أصحابها محمود بدر زواهرة، بدعوى عدم الترخيص.

وفي نابلس، تضررت مركبات للاحتلال جرّاء رشقها بالحجارة، قرب مفرق مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب المدينة.

واندلعت مواجهات -صباح اليوم- في بلدات قضاء رام الله، بعد اقتحام جيش الاحتلال بلدة بيت عور التحتا، وبيت لقيا غرب رام الله.

والليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، ورشق الشبان الفلسطينيون جيبات الاحتلال بالحجارة خلال الاقتحام.

واعتقلت قوات الاحتلال -فجر اليوم- 20 فلسطينيا، خلال اقتحامات ومواجهات متفرقة في بيت لحم وجنين وقلقيلية وسلوان.