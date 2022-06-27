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تحاف العدوان يواصل خرق الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن

تحاف العدوان يواصل خرق الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

واصلت قوى تحالف العدوان السعودي بخرقها للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، حيث ارتكبت 118 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وبحسب وكالة سبأ، أوضح مصدر عسكري أن خروق العدوان تمثلت في قيام الطيران الاستطلاعي المسلح بإلقاء ثلاث قنابل على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في البرح بمحافظة تعز وقنبلة في منطقة باب غلق بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن الخروق شملت تحليق للطيران الحربي "الأباتشي" في أجواء نجران، و30 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في تبة الطربيل في بئر باشا بمحافظة تعز، والبقاع بنجران.

وأفاد بأنه تم رصد 17 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الوادي وملعاء بمحافظة مأرب، والجبل الأحمر في الحوامرة، والجبهة الشرقية بمحافظة تعز، وحرض بمحافظة حجة، والملاحيط بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العمود والخوبة بجيزان.

وأكد المصدر تسجيل 66 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

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