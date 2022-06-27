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في خرق جديد للهدنة.. تحالف العدوان يحتجز سفينتي ديزل

في خرق جديد للهدنة.. تحالف العدوان يحتجز سفينتي ديزل
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينتي ديزل، في خرق جديد وواضح للهدنة المعلن عنها ومضاعفة معاناة اليمنيين.

العالم - اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان احتجز سفينتي ديزل "سي هارت" محملة ب ٢٨ ألف و٩٥٩ طنا و"برنيس خديجة" محملة ب ٢٨ ألف و٧٧٥ طنا.

وأشار المتوكل إلى استمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا في القرصنة على سفن الوقود رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وقال: "تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، هذه المنظمة التي لم تقوم بأي تحرك إيجابي للحد من أعمال القرصنة".

واعتبر استمرار تلك الممارسات التعسفية من قبل قوى تحالف العدوان، خرقا واضحا للهدنة المعلن عنها ويؤدي إلى مضاعفة معاناة اليمنيين.

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