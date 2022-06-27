ما وراء زيارة رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيراني لدمشق؟

خاص بالعالم

الزيارة هي الأولى رسمية له تهدف بحث وتطوير العلاقات في مجال الاعلام مع الجانب السوري وتوقيع اتفاقيات تطور من التنسيق الاعلامي وآلية محاربة التطبيع إعلامياً لتعزيز الانتصار الذي حققه الجيش السوري في محاربة الإرهاب.

جبلي تخلل برنامجه زيارة لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزير الاعلام السوري بطرس حلاق بحث فيها أبرز خطوط لتطوير التنسيق الاعلامي بين البلدين في مواجهة الحرب الاعلامية المستمرة على سورية وآلية التعامل مع المرحلة الراهنة إعلامياً.

من الأنشطة التي قادها رئيس الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الايراني بيمان جبلي رعايته لندوة تحت عنوان "معا ضد التطبيع"، أقيمت في المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق بحضور من فعاليات ثقافية واعلامية هدفها التركيز على دور الاعلام في محاربة التطبيع.