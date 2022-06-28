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وزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس التركي

وزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس التركي
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان في انقرة يوم الاثنين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل إلى أنقرة يوم الاثنين تلبية لدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو، حيث اجريا محادثات مسهبة ثم شاركا في مؤتمر صحفي مشترك.

وشرح وزيرا خارجية إيران وتركيا في هذا المؤتمر الصحفي وجهات نظرهما حول القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية ، وكذلك التعاون بين البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبعد زيارته لأنقرة ، من المقرر أن يتوجه أمير عبداللهيان إلى تركمنستان لحضور اجتماع وزراء الخارجية لدول بحر قزوين الذي سيعقد قبل انطلاق القمة .

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