عبداللهيان: لتعزيز العلاقات بين المؤسسات السياسية والامنية في ايران وتركيا

العالم - ايران

وعقد وزير الخارجية الايراني عصر الاثنين جولتي محادثات مع نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو في مبنى وزارة الخارجية التركية تباحثا فيها بشأن القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.

واكد حسين امير عبداللهيان، خلال المباحثات على عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على تنشيط الآليات الفعلية للعلاقات بين البلدين ومن بينها اللجنة العليا للتعاون واللجنة الاقتصادية المشتركة واللجان القنصلية والجمركية والحدودية والامنية والاعلامية، كما دعا الى رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي لاسيما في مجالات الشحن والطاقة والسياحة والاستثمارات والمحاصيل الزراعية والصناعية والابحاث العلمية والتقنية بالاضافة الى تعزيز التعاون في المنظمات الاقليمية.

ووصف وزير الخارجية الايراني القضايا المرتبطة بالبيئة وخاصة مايتعلق منها بمصادر الماء ومشاكل العواصف الترابية بانها خطيرة، مؤكدا اهمية مشاركة ممثل الحكومة التركية في الاجتماع الذي سيعقد قريبا في طهران بهذا الشأن من اجل دراسة ووضع الخطط اللازمة للعمل المشترك لمواجهة هذه القضايا.

كما اشار عبداللهيان الى ضرورة حماية البلدين من دسائس وعراقيل الكيان الصهيوني غير المشروع، وضمن تاكيده على الروابط العريقة والمتجذرة بين شعبي البلدين، دعا وزير الخارجية الايراني الى تعزيز العلاقات والتشاور بين جميع المؤسسات السياسية والامنية في ايران وتركيا .

واستغرض وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء مع نظيره التركي اخر تطورات المفاوضات لرفع الحظر عن ايران.

من جانبه اعرب وزير الخارجية التركي في هذا اللقاء عن ارتياحه لمسار التعاون الاقتصادي والتجاري المتنامي بين البلدين خلال الاشهر الاخيرة، معتبرا الاهداف الموضوعة من قبل قادة البلدين لرفع مستوى العلاقات التجارية وانعقاد الاجتماع التاسع والعشرين للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين قريبا بانها مؤثرة لرفع مستوى التعاون الثنائي.

كما تناولت المحادثات بين وزيري خارجيتي ايران وتركيا مواضيع اخرى شملت محادثات استانه حول سوريا وقضايا منطقة القوقاز والتنسيق بخصوص مبادرة ٣+٣ والدفاع عن القضية الفلسطينية وحفظ الهوية الاسلامية للقدس الشريف وبذل الجهود لايقاف حرب اوكرانيا ومعارضة تركيا للعقوبات الامريكية غير القانونية ضد ايران .

كما قدم وزير الخارجية الايراني الى نظيره التركي مسودة وثيقة التعاون الشامل وطويل الامد بين البلدين لتتم دراستها من قبل الجانب التركي.