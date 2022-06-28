لا اضرار جراء الهجوم السيبراني على مجمع 'مباركة' للصلب في اصفهان

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة لشركة "مباركة" للصلب (فولاد مباركة) ، الاثنين ، في بيان بخصوص الأخبار المتعلقة بالهجوم السيبراني على هذه الشركة: تعرضت شركة "مباركة" للصلب مع بعض شركات صناعة الصلب الأخرى في البلاد لهجوم سيبراني صباح اليوم الاثنين.

واضافت: "حسب الاجراءات والتدابير المتخذة فان الهجوم المذكور لم يسبب اي اضرار للعاملين الدؤوبين ومعدات هذه الشركة وان خطة التشغيل والانتاج في الشركة جارية حسب الخطط الموضوعة ".

وقبل ظهر يوم أمس، وردت أنباء في بعض الشبكات الافتراضية عن "هجوم إلكتروني" على شركة الصلب في خوزستان (فولاد خوزستان) وشركة "مباركة" للصلب (فولاد مباركة) في أصفهان.

ويقع مجمع "مباركة" للصلب ، وهو منتج للحديد المسطح والحديد الإسفنجي ، على بعد 75 كم جنوب غرب أصفهان.