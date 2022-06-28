الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير عام منظمة الموانئ: اليونان افرجت عن ناقلة النفط الايرانية

مدير عام منظمة الموانئ: اليونان افرجت عن ناقلة النفط الايرانية
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

صرح المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية ، إنه تم الإفراج عن السفينة الإيرانية المحتجزة في اليونان وهي تتجه إلى سفينة أجنبية لاستلام شحنتها النفطية.

العالم - ايران

وأعلن "علي أكبر صفائي" هذا الخبر يوم الاثنين في حفل يوم البحّار العالمي ، في إشارة إلى القرصنة في السنوات الأخيرة ، وأكد التواجد المقتدر للقوة البحرية للحرس الثوري والجيش لحل هذه القضية ، مضيفًا: "ان القوات العسكرية البحرية للبلاد توفر الأمن لجميع السفن المحلية والأجنبية.

وتابع نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية: "البحارة الإيرانيون واصلوا أنشطتهم بشجاعة وبسالة خلال السنوات الماضية في ظل عقوبات ومخاطر مختلفة".

واكد المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية إن هناك حاجة ماسة تتمثل في تحديث الأسطول وتطويره ، وأضاف: "في الوقت الحالي ، من أجل تطوير الأسطول وتحديثه ، نحتاج إلى بناء وشراء 150 سفينة".

وفي إشارة إلى اعادة تنشيط ممر "شمال –جنوب" في ضوء احتياجات روسيا ، قال: "في هذا الصدد ، يجب زيادة طاقة الأسطول في بحر قزوين في مختلف القطاعات ، وخاصة سفن الدحرجة RORO".

روابط ذات صلة

اليونان: ناقلة النفط الإيراني يمكنها استئناف ملاحتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يهدد بضرب صناعات روسيا العسكرية

اكتشاف احتياطات ضخمة للغاز في الجزائر يصل حجمها لـ 340 مليار متر مكعب

القسام تعلن عن تدهور صحة أحد الأسرى الاسرائيليين لديها

مدير عام منظمة الموانئ: اليونان افرجت عن ناقلة النفط الايرانية

لا اضرار جراء الهجوم السيبراني على مجمع 'مباركة' للصلب في اصفهان

مسؤول ايراني: لدينا ٦٧ ألف معاق بالاسلحة الكيمياوية