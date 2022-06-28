امريكا تعلن استهداف قيادي متحالف مع القاعدة في إدلب

العالم-سوريا

وقال القيادة في بيان لها إن "القيادة نفذت ضربة في محافظة إدلب سوريا في 27 يونيو استهدفت أبو حمزة اليمني أحد كبار قادة حراس الدين وهو تنظيم إرهابي متحالف مع القاعدة".

وأضافت أن "أبو حمزة اليمني يتنقل بمفرده على دراجة نارية وقت الغارة"، لافتة إلى أنه "تشير المراجعة الأولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين"، بحسب البيان.

ولفتت إلى أن "المسلحين المتحالفين مع القاعدة يتخذون سوريا كملاذ آمن للتنسيق مع فروعهم الخارجية والتخطيط لعمليات خارج سوريا".

وشددت على أن "عزل هذا القائد البارز سيعطل قدرة القاعدة على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم".