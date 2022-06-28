مصر تعزي الأردن لحادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة+ فيديو

العالم - مصر

ودعا الرئيس السيسي المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

ووقع حادث الأردن أو ما يطلق عليه حادث ميناء العقبة والذي تسبب فيه انفجار صهريج ميناء العقبة، نتيجة التسرب الذي جاء بعد سقوط خزان مملوء بـ25 طنا من غاز الكلور، كان يصدر إلى جيبوتي أثناء نقله.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على صفحة "تويتر" الخاصة بالتلفزيون الحكومي، خزان تخزين يسقط من رافعة ويرتطم بسطح سفينة، يليه غاز أصفر يتصاعد في الهواء مع فرار الناس.

وقال نائب رئيس سلطة موانئ منطقة العقبة لإذاعة المملكة المحلية: "كيبلًا يحمل حاوية تحتوي على مادة سامة انكسر مما أدى إلى سقوط المادة السامة وفرارها".

موضحا أن الغاز كان ثقيلا وليس من السهل أن تتحرك السحب الغازية، إذ يتركز في منطقة واحدة ويتأثر بحركة الرياح.

وبحسب ما ورد جرى إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة بعد الحادث، وأظهرت وسائل إعلام محلية أفراد من الدفاع المدني ومسعفين هرعوا إلى مكان التسريب وهم يرتدون أقنعة.

وأعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشّبول ارتفاع عدد القتلى جراء حادث انفجار صهريج غاز سام في ميناء العقبة جنوب البلاد إلى 13 شخصا واصابة 251 آخرين بحروق واختناقات.

وجرى نقل الجرحى إلى مستشفيين حكوميين ومنشأة خاصة ومستشفى ميداني.

وقال مدير صحة العقبة جمال عبيدات، إن المستشفيات ممتلئة وإن المصابين في حالة متوسطة إلى حرجة، من جهته أفاد التلفزيون الرسمي بأن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة توجه لموقع الحادث في العقبة.