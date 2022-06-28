موريتانيا.. انطلاق ملتقى دولي حول الأمن في الساحل الإفريقي

العالم - موريتانيا

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن المشاركين في الملتقى -الذي أشرف على انطلاقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني- سيتابعون على مدى يومين جملة من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع البيئة والمصادر التنموية والنزاعات فيها.

وأضافت الوزارة أن الملتقى -الذي تنظمه الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي- يشكِّل فرصة لاستكشاف الواقع الأمني والتنموي في هذه المنطقة، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها.

وتابعت الوزارة أن المعطيات الأمنية والتنموية التي سيخرج بها الملتقى حول منطقة الساحل، ستتيح للاتحاد الأوروبي ودول المنطقة وشركاؤها في التنمية فرصة لبناء استراتيجية تشاركية جيدة بناء على هذه المعطيات.