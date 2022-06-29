زيارة الكاظمي لطهران ومدى ارتباطها بزيارة بايدن

العالم – مع الحدث

واشار محمد مرتضى الى ان هناك هواجس كثيرة في المنطقة من تداعيات زيارة بايدن والمطالب التي سيحملها للقيادة السعودية او لدول الخليج الفارسي بشكل عام.

واكد الباحث السياسي على ان التحرك العراقي في هذه اللحظة وفي هذا التوقيت انه يأتي قبل زيارة بايدن معتقدا ان التوقيت مرتبط بارادتين او 3 ارادات والارادة الاولى هي السعودية وانه كان هناك توافق قبل توجه الكاظمي من السعودية ثم الى ايران.

ويرى محمد مرتضى ان السعودية تريد ان تستكمل الحوار مع ايران وهذا لن يحدث اذا حقق بايدن ما يريده.

وتابع الباحث السياسي ان الارادة الثانية هي الارادة العراقية وهذا لان العراق يريد ان يكون له دورا فاعلا في المنطقة وان يكون مقربا بين دول المنطقة.

واردف محمد مرتضى ان الارادة الثالثة هي الارداة الايرانية بطبيعة الحال ان ايران ترحب بهذا التحرك لان هذا الامر قد يحبط جزء من مشاريع بايدن.

من جهته اكد المحلل السياسي واثق الجابري ان الشعب العراقي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل قاطع والقرار البرلماني صدر بتجريم التطبيع.

وقال الجابري ان مجموعة من القوى السياسية اجمعت وجمعت مجموعة من التوقيعات لمنع رئيس الوزراء من عقد او ابرام اي اتفاقية وانه حكومة تصريف اعمال ولا يحق له ابرام الاتفاقيات او اجراء التعهدات.

ويعتقد المحلل السياسي ان الحكومة العراقية ربما ارادت ان توضح للطرفين السعودية وايران ومضى بمساعيه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

واشار واثق الجابري الى ان السعودية بدأت في الاونه الاخيرة بدأت تقتنع ان هذه الحروب انهكتها والحرب على اليمن طالت 7 سنوات وكانت هي الخاسر الاكبر بهذه النزاعات.

واضاف المحلل السياسي ان مواقف الرياض تجاه امريكا بدأت مؤخرا في التغيير وبدأت في التيقن ان امريكا ليست حليفة لاحد وانما لمصالحها فقط.

واكد الباحث بالشؤون الدولية مهدي عزيزي الى ان هناك ظروف اجبرت السعودية على التعامل مع ايران وذلك بناء على التجارب السابقة بانها لا تستطيع ان تؤثر على قواعد الحروب في المنطقة.