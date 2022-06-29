الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

زيارة الكاظمي لطهران ومدى ارتباطها بزيارة بايدن

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال الاكاديمي والباحث السياسي محمد مرتضى ان زيارة مصطفى الكاظمي الى ايران ان كانت تمس بشكل مباشر اهميتها بتوقيتها انها تسبق زيارة بايدن.

العالم – مع الحدث

واشار محمد مرتضى الى ان هناك هواجس كثيرة في المنطقة من تداعيات زيارة بايدن والمطالب التي سيحملها للقيادة السعودية او لدول الخليج الفارسي بشكل عام.

واكد الباحث السياسي على ان التحرك العراقي في هذه اللحظة وفي هذا التوقيت انه يأتي قبل زيارة بايدن معتقدا ان التوقيت مرتبط بارادتين او 3 ارادات والارادة الاولى هي السعودية وانه كان هناك توافق قبل توجه الكاظمي من السعودية ثم الى ايران.

ويرى محمد مرتضى ان السعودية تريد ان تستكمل الحوار مع ايران وهذا لن يحدث اذا حقق بايدن ما يريده.

وتابع الباحث السياسي ان الارادة الثانية هي الارادة العراقية وهذا لان العراق يريد ان يكون له دورا فاعلا في المنطقة وان يكون مقربا بين دول المنطقة.

واردف محمد مرتضى ان الارادة الثالثة هي الارداة الايرانية بطبيعة الحال ان ايران ترحب بهذا التحرك لان هذا الامر قد يحبط جزء من مشاريع بايدن.

من جهته اكد المحلل السياسي واثق الجابري ان الشعب العراقي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل قاطع والقرار البرلماني صدر بتجريم التطبيع.

وقال الجابري ان مجموعة من القوى السياسية اجمعت وجمعت مجموعة من التوقيعات لمنع رئيس الوزراء من عقد او ابرام اي اتفاقية وانه حكومة تصريف اعمال ولا يحق له ابرام الاتفاقيات او اجراء التعهدات.

ويعتقد المحلل السياسي ان الحكومة العراقية ربما ارادت ان توضح للطرفين السعودية وايران ومضى بمساعيه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

واشار واثق الجابري الى ان السعودية بدأت في الاونه الاخيرة بدأت تقتنع ان هذه الحروب انهكتها والحرب على اليمن طالت 7 سنوات وكانت هي الخاسر الاكبر بهذه النزاعات.

واضاف المحلل السياسي ان مواقف الرياض تجاه امريكا بدأت مؤخرا في التغيير وبدأت في التيقن ان امريكا ليست حليفة لاحد وانما لمصالحها فقط.

واكد الباحث بالشؤون الدولية مهدي عزيزي الى ان هناك ظروف اجبرت السعودية على التعامل مع ايران وذلك بناء على التجارب السابقة بانها لا تستطيع ان تؤثر على قواعد الحروب في المنطقة.

روابط ذات صلة

الكاظمي يؤكد حرصه على تطوير التعاون بين العراق والكويت

زيارة الكاظمي الى طهران .. هل تكسر جمود العلاقات بين طهران والرياض

الكاظمي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية وإيران

ايران تعلن دعمها إعادة فتح السفارات مع السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الاهداف الاستراتيجية التي سرّعت عودة امريكا للاتفاق النووي

أسبوع من قمع النساء في إيران

الوفاق البحرينية تدين منع آلاف المواطنين من السفر للأماكن المقدسة

شاهد بالفيديو.. شاهد.. ما الواقع الاوروبي الخطير الذي دفع باستئناف مفاوضات رفع الحظر عن ايران؟

أنباء عن تشكيل حكومة كويتية مصغرة قبل الانتخابات

زوارق الاحتلال تفجر قاربا للصيادين في بحر غزة