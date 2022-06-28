مدى ارتباط زيارة الكاظمي لطهران وتداعيات زيارة بايدن للمنطقة

العالم – خاص بالعالم

واشار محمد مرتضى الى ان هناك هواجس كثيرة في المنطقة من تداعيات زيارة بايدن والمطالب التي سيحملها للقيادة السعودية او لدول الخليج الفارسي بشكل عام.

واكد الباحث السياسي على ان التحرك العراقي في هذه اللحظة وفي هذا التوقيت انه يأتي قبل زيارة بايدن معتقدا ان التوقيت مرتبط بارادتين او 3 ارادات والارادة الاولى هي السعودية وانه كان هناك توافق قبل توجه الكاظمي من السعودية ثم الى ايران.

ويرى محمد مرتضى ان السعودية تريد ان تستكمل الحوار مع ايران وهذا لن يحدث اذا حقق بايدن ما يريده.

وتابع الباحث السياسي ان الارادة الثانية هي الارادة العراقية وهذا لان العراق يريد ان يكون له دورا فاعلا في المنطقة وان يكون مقربا بين دول المنطقة.

واردف محمد مرتضى ان الارادة الثالثة هي الارداة الايرانية بطبيعة الحال ان ايران ترحب بهذا التحرك لان هذا الامر قد يحبط جزء من مشاريع بايدن.

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