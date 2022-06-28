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السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني: أرجو لوفدنا المفاوض في الدوحة التوفيق في أداء مهمته لتأمين مصالح الشعب الإيراني العظيم

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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