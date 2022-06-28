أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

ايران ..

في الدوحة اليوم.. إستئناف مفاوضات الغاء الحظر, وفرنسا تدعو لعودة النفط الإيراني للأسواق

اطلاعات ..

بدء مفاوضات إحياء الإتفاق النووي حول محور إلغاء الحظر بالدوحة هذه المرة

جمهوري اسلامي ..

إفشال هجمات سيبرانية صهيونية إستهدفت قطاع إنتاج الحديد الصلب في البلاد

حمايت ..

رئيس الأركان من إسلام آباد .. الكيان الصهيوني العامل الرئيسي وراء زعزعة الإستقرار بالمنطقة

خراسان ..

قمة السبع الصناعية تخصص ستمائة مليار دولار لمواجهة النفوذ الصيني في العالم

وطن امروز ..

ظلال الصين تخيم على قمة جي سبعة, وأمريكا تقسم العالم لمؤيد او مناهض لبكين

رويش ملت ..

الناطق بإسم الخارجية ..لن تكون هناك أية مفاوضات مباشرة مع أمريكا في الدوحة

رسالت ...

فشل محاولات ومخططات الكيان الصهيوني لتشكيل تحالف إقليمي ضد إيران

مردم سالاري ..

كوريا الشمالية تقف على عتبة إجراء تجربة نووية جديدة , وسيؤول تطلق تحذيرات

جوان ..

حركة أنصار الله تستبعد إحتمال تمديد الهدنة باليمن في ظل إنتهاكات التحالف السعودي.

ابرار ..

تفاقم أجواء التوتر بين أثيوبيا والسودان , وأديس أبابا تنفي إتهام إعدام جنود سودانيين

كيهان ..

فرنسا تستنجد بإيران وفنزويلا لسد النقص في العرض النفطي بالأسواق العالمية

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها ( أضحوكة بإسم ناتو غربي آسيا ) .. ملك الاردن تحدث مؤخرا عن مشروع لتشكيل ما اسماه "بحلف ناتو غرب اسيا" بعضوية بلدان تطبيع عربية والكيان الصهيوني وامريكا, وسبق ان طرح مشرعون امريكيون قبل ايام مشروعا لتوحيد نظم الدفاع الجوي بين بلدان عربية بعينها والكيان الصهيوني والقيادة الامريكية الوسطى مقابل ايران . ان الكيان الصهيوني يراهن على ايجاد مثل هذا التحالف العبري العربي الغربي ولكن .. ( الكلام عن إيجاد مثل هذا التحالف شئ والواقع شئ آخر, فهذا المخطط أثبت عقمه قبل أن يرى النور) ان فكرة تشكيل تحالف عسكري صهيوني رجعي غربي ليست جديدة بل طرحت منذ سنوات مع وصول ترامب للسلطة وعبر اسماء مختلفة بمضمون واحد والهدف كان ومايزال هو تصعيد الضغوط والتهديدات على ايران وجبهة المقاومة , الا ان ترامب فشل في هذا السياق رغم كل محاولات واشنطن وتل ابيب للترويج لسيناريو الترويع من ايران .ان ايران اليوم اقوى بمراحل عما كانت علية في اي وقت كما ان الكيان الصهيوني حائر بنفسه وفيما اذا كان سيبقى ام سيتجه نحو التفكك والانهيار وامريكا تسير بتسارع نحو المزيد من الانكفاء والافول , وكل هذه المؤشرات تعني ببساطة ان ايجاد ناتو بغرب اسيا مشروع ميت قبل ان يولد .

مردم سالاري ..

حول الاجواء والمستجدات في فلسطين المحتلة كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها ( تأجيل تحقق حلم نتنياهو بالعودة للسلطة ).. قد يواجه رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو عقبات جدية في مسار تحقيق حلمه بالعودة للسلطة مرة اخرى رغم سقوط حكومة بينيت الائتلافية , وذلك مع احتمال مصادقة الكنيست على مشروع قانون يحظر تولي كل من تلاحقه اية اتهامات لمنصب رئاسة الوزراء . ( إن هناك جدلا بين الكتل النيابية بالكنيست حول مشروع القانون المذكور ومسألة مناقشته الآن أم بعد الإنتخابات المبكرة) خاصة وان الكنيست سيصوت على انحلاله بنفسه الاسبوع المقبل . ان المستهدف الرئيسي من وراء "قانون المتهم" هو نتنياهو , فالقوى المناوئة لنتنياهو خاصة حزب " اسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الحرب الاسبق افيغدور ليبرمان وحزب يمينا بزعامة نفتالي بينيت , تستعد لوضع كل ثقلها للحيلولة دون تشكيل نتنياهو لحكومة جديدة باي شكل من الاشكال فيما يعارض الليكود وحلفائه هذا المشروع بكل قوة.

ابرار..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا حول جانب من جهود اوكرانيا للحصول على المزيد من السلاح الغربي يحمل عنوان ( أوكرانيا وشراء قاذفات صواريخ مضادة للدروع من ألمانيا ) جاء فيه .. تقول صحيفة "ولت أم زونتاغ" الالمانية ان اوكرانيا ابرمت اتفاقا مع شركة المانية مصنعة للسلاح يتضمن شراء الفين وتسعمائة قاذفة صواريخ مضادة للدبابات محمولة على الكتف وعلى ان يتم تمويل الصفة من معونات مالية دولية مضمونة بينها معونات من الحكومة الامانية نفسها . ( إن إبرام أوكرانيا مثل هذه الصفقة تزامن مع نشر برلين بقائمة لدعمها العسكري لكييف تضم نظم دفاع جوي وذخائر) وزير الدفاع الاوكراني " الكسي رزنيكوف " سبق ان اعلن الشهر الماضي عن تسلم اوكرانيا لمدافع هاوتزر من المانيا .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( فشل المخططات الصهيونية لإيجاد تحالف ضد إيران ).. ان كل المؤشرات باتت تدل عل تعثر وفشل كل محاولات الكيان الصهيوني التي تستهدف ايجاد تكتل او تحالف اقليمي ما مدعوم من الولايات المتحدة ضد ايران وجبهة المقاومة . ان هذا الكيان يواجه ازمات داخلية وصراع على السلطة مرشح للتفاعل والتسخين ويواجه فشلا امنيا ذريعا بالضفة الغربية والقدس ومقابل غزة ويواجه كابوس قدرات حزب الله , وهو بمجمل الكلام في مأزق رهيبا بات يدفعه وباعتراف خبراء بتل ابيب نفسها نحو الهاوية. ( إن مصير كيان الإحتلال نفسه بات في مهب الريح وكل كلامه عن تحالفات وإئتلافات مجرد هذيان للتعتيم على هذا الواقع) كما ان امريكا التي يعتمد عليها تشهد المزيد من الانكفاء والتراجع وانحسار نفوذها وقدراتها بعد مسلسل فشلها في كل مكان وتراجع اهتمامها بقضايا المنطقة تبعا لذلك , وامريكا تدرك ان اية مغامرة عدوانية ستكلفها ثمنا باهضا مع تعاظم قدرات جبهة المقاومة .

خراسان...

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( تلميحات هنية التحذيرية لتل أبيب) تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية خلال زيارته للبنان عن تعاظم قدرات المقاومة الفلسطينية علىالردع بشكل استراتيجي قائلا بان بامكانها اطلاق مئة وخمسين صاروخا نحو اهداف في عمق فلسطين المحتلة بخمسة دقائق. ( إن المقاومة الفلسطينية نجحت في إيجاد معادلة ردع بحرب غزة الأخيرة بإطلاقها نحو أربعة آلاف صاروخ خلال أحد عشر يوما ) والكيان الهيوني بات يدرك بأنه قد يواجه عاصفة من الصواريخ والمسيرات الفلسطينية فيما لو اقدم على تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة في القدس والمسجد الاقصى . ان الفصائل الفلسطينية في غزة بات بامكانها تلقين العدو الصهيوني دروسا قاسية تماما بمفردها وهذا ما لوح به هنية " مئة وخمسين صاروخا بخمسة دقائق" وكل ذلك يعني فتح ابواب الجحيم للكيان بالاف الصواريخ والمسيرات الهجومية .