مسؤول 'اسرائيلي': ينبغي حمل اعلان 'حماس' محمل الجد

العالم - فلسطين

وقال تال في حديث لإذاعة كان العبرية، إنه مقتنع بمصداقية وجدية إعلان حركة حماس، معتبرًا أن هذه فرصة يمكن من خلالها كشف ادعاء حماس أن أحد الجنديين على قيد الحياة.

ودعا حكومة الاحتلال إلى الاستيقاظ والعمل من أجل التقاط مثل هذه الفرصة.

وأضاف: "هناك مجموعة مختلفة من الأدوات يمكن من خلالها التخفيف من شروط الإفراج عن المقاومين الذين سيjم إطلاق سراحهم في أي صفقة محتملة"، وفق تعبيره.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء أمس، عن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها، فيما قللت حكومة الاحتلال من أهمية ذلك وحملت لاحقًا حماس المسؤولية عن حياتهم، معتبرةً أن ما أعلن يأتي في إطار الحرب النفسية وأن الحديث يدور عن أفراهام منغستو وهاشم السيد، وليس الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول اللذين تعتبرهما بأنهما جثث فيما تلمح حماس إلى أنهما أحياء.