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الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات من طراز 'سو-25' تابعة لسلاح الجو الأوكراني

الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات من طراز 'سو-25' تابعة لسلاح الجو الأوكراني
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 3 مقاتلات من طراز "سو-25" ومروحية واحدة من طراز "مي-8" تابعين لسلاح الجو الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - روسيا

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث صرح بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط 3 مقاتلات من طراز "سو-25"، ومروحية واحدة من طراز "مي-8"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

كذلك فقد هاجمت القوات الجوية الروسية حظائر الطائرات التي تتضمن أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في مدينة كريمنشوك، بالقرب من مصنع لآليات الطرق بأسلحة فائقة الدقة.

كما اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 7 صواريخ من طراز "توتشكا أو" في جمهورية لوغانسك الشعبية و10 صواريخ من راجمات الصواريخ في منطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.

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