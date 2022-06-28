عودة الحياة لطبيعتها في العقبة بعد حادثة الصهريج في الاردن

العالم - الأردن

وفي تصريحات صحفية، أكد بشر الخصاونة أن "الحياة عادت إلى طبيعتها في محافظة العقبة وتم استئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل بعد حادثة تسرب غاز سام من صهريج في الميناء"، مشيرا إلى أن "الوضع بات تحت السيطرة".

وأوضح الخصاونة قائلا: "إن الطوق الأمني الموجود في الميناء سيبقى في محيط الحادثة، بهدف التأكد من عدم تأثير الغاز على المواطنين".

وأمس الاثنين، أسفر تسرب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة عن مقتل 13 شخصا، وإصابة المئات، بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمان، وفق ما أكدت السلطات الأردنية.