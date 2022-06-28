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الجناح العراقي يشهد إقبالا ملحوظا..

استمرار فعاليات معرض الزهور الدولي في حديقة تشرين بدمشق (فيديو)

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

تتواصل في العاصمة السورية، فعاليات معرض الزهور الدولي في حديقة تشرين بدمشق.

العالم-سوريا

وحضر المعرض العديد من الشخصيات والوفود المختلفة، كما شهد عروضاً كشفية وموسيقية من وحي المناسبة.

الجناح العراقي بدوره شهد اقبالا من قبل زائري معرض الزهور الدولي، الذي شكّل رسالة محبّة وأخوّة من قبل الشعب العراقي الى الشعب السوري.

وانطلقت مساء الأربعاء 22/6/2022 فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الـ 42، الذي تقيمه وزارة السياحة ومحافظة دمشق وذلك في حديقة تشرين بدمشق.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى التاسع من تموز إلى التعريف بالمنتجات السورية من أزهار ونباتات بمختلف أنواعها والترويج لها داخلياً وخارجياً، والاستفادة منها في مجال الصناعة.

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