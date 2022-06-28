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باقري يصل الدوحة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة لرفع الحظر

باقري يصل الدوحة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة لرفع الحظر
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

وصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني وكبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري" الى العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة الرامية الى الغاء الحظر.

العالم - ايران

ونشر السفير الايراني في الدوحة حميد رضا دهقاني بودة صورة عن وصول علي باقري الى مطار الدوحة مقدما ترحيبه بقدوم باقري والوفد المرافق له "دون اطلاق احكام مسبقة وابداء التشاؤم أو التفاؤل غير الواقعي" متمنيا لهم النجاح في مهمتهم الهامة لتامين مصالح الشعب الايراني العظيم.

هذا وقد اجرى المبعوث الاميركي الخاص بشأن ايران روبرت مالي الذي وصل الى قطر ايضا ، مباحثات اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني".

ومن المقرر ان تبدأ هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع اميركا من اجل انهاء الحظر، اليوم الثلاثاء في الدوحة، وقد اعلن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان هذه الجولة من المفاوضات ستكون غير مباشرة وبتسهيل من الاتحاد الاوروبي.

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مصدر مطلع : مفاوضات الغاء الحظر ستبدا في الدوحة غدا

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