دول مجلس التعاون تعزي الأردن في ضحايا حادث صهريج الغاز بالعقبة

العالم - الاردن

وبعث الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، برقية أعرب فيها عن تعازيه بضحايا الحادث، وأكد وقوف المجلس مع الأردن حكومة وشعباً.

وقدّم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعازيه ومواساته في رسالة أرسلها إلى ملك الأردن، كما قدّم نائب الأمير، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، برقية مماثلة.

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية لملك الأردني، أكد فيها مواساته لذوي الضحايا وأمنياته للمصابين بالشفاء.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن مواساتها للأردن في هذا المصاب، وعن تمنياتها للمصابين بالشفاء، وللأردن بالأمن والاستقرار.

كما بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى الملك عبد الله الثاني، في ضحايا حادث سقوط وانفجار صهريج غاز بميناء العقبة.

في السياق، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعازيها وتعاطفها مع عمّان حكومة وشعباً في هذا الحادث، وعن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ولقي 13 شخصاً -وفق آخر إحصائية رسمية- مصرعهم في الأردن، بعدما سقط صهريج يحمل مواد سامة خلال تحميله على سفينة بميناء العقبة.

وأصيب أكثر من 250 آخرين في ميناء العقبة، وأكد مدير هيئة الميناء أن الصهريج كان مملوءاً بما يتراوح بين 25 و30 طناً من غاز الكلورين.

وكانت صور كاميرات المراقبة أظهرت سقوط صهريج فضي فجأة على سطح السفينة بعدما كان معلقاً برافعة، وانفجر، ليخرج منه الغاز السام.

وقال نائب مدير ميناء العقبة لقناة المملكة المحلية إن "حبلاً حديدياً" يحمل الصهريج "انكسر" أثناء تحميلها على متن سفينة.