اهتمام مواقع التواصل بإطلاق صاروخ ذوالجناح الايراني

العالم - هاشتاغ

آخر هذه الإنجازات صاروخ ذو الجناح الذي أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إنجازَ الإطلاق الثاني للصاروخ الذي يحمل أقمارًا صناعية من أجل اهداف بحثية.

وحظي هذا الانجاز باهتمام کبير من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

في سياق اخر، وفي اطار العلاقات المتينَةِ والتاريخيَةِ بين العراق وإيران، وصَلَ رئيسُ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، في زيارَةٍ تضمَّنَتْ في جدوَلِ أعمالِها أكثَرَ من ملفٍ ثنائي ودولي.

اما مواقع التواصل اللبنانية فشهدت غضباً کبيراً ضد المغني اللبناني راغب علامة الذي تبرأ من بلاده واعلن ولائه للرئيس الاماراتي محمد بن زايد.

اما في مصر، فقد أطلَقَ الرئيسُ المصري عبد الفتاح السيسي قبل فترَةٍ دعوَةً للحوارِ مع المعارضة. ردودُ أفعالٍ مختلفَةٌ كانت حولَ هذه الدعوة، بين مؤيِّدٍ لها كبابٍ لإغلاقِ هذا الملف. وبين معارضٍ ومشكِّكٍ بنوايا السلطاتِ المصرية تجاهَ المعارضين. فهل سينجح الحوار وهل ستتمكن المعارضة من العودة إلى مصر؟