الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
١١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تدعم طلب إيران والأرجنتين الانضمام إلى 'بريكس'

الصين تدعم طلب إيران والأرجنتين الانضمام إلى 'بريكس'
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الصين تدعم بنشاط توسيع مجموعة "بريكس".

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف: "أعربت العديد من الدول، بما في ذلك إيران والأرجنتين، عن استعدادها للانضمام إلى "بريكس". وبصفتها رئيسا لمجموعة "بريكس" هذا العام، تدعم الصين بنشاط دول البريكس في إطلاق عملية توسيع العضوية".

في منتصف شهر مايو/أيار الماضي، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الجانب الصيني يقترح بدء عملية توسيع "بريكس". ووفقا له، فإن هذا سيساعد على إظهار انفتاح وشمولية "بريكس"، مؤكدا أن ذلك سيحافظ على السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم.

كما أكد رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيكسين، إن قادة البريكس يهدفون إلى التوصل إلى إجماع مهم حول توسيع العضوية من أجل بدء هذه العملية وتحديد المبادئ والمعايير في المستقبل القريب. كما شدد على أن توسيع عضوية البريكس لا يهدف إلى تشكيل كتلة جديدة.

ووفقا له، فإن العديد من البلدان حاليا "تطرق أبواب" البريكس، على سبيل المثال، إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين.

روابط ذات صلة

رئيسي: مستعدون للربط بين دول بريكس وممرات الطاقة والأسواق الدولية

الرئيس الإيراني يلقي كلمة أمام قمة بريكس

الرئيس الصيني يوجه دعوة رسمية الى الرئيس الايراني للمشاركة في قمة بريكس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. وسم راغب علامة خائن يکتسح مواقع التواصل اللبنانية

‘القسام’ تهز الكيان الاسرائيلي بتغريدة وتضع قادته امام نار الانتقادات

ايران تسجل للمرة الثالثة 'صفر' وفاة جديدة بكورونا

شاهد بالفيديو.. رئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني يحضر ندوة سياسية في دمشق

شاهد.. الزائر العراقي الأصفر، يعطل مدن في ايران

وزيرة خارجية دونيتسك: العلاقات مع سوريا تتطور بشكل كبير