اهتمام کبير في مواقع التواصل بالصاروخ الايراني ذوالجناح

العالم - ايران

ففي ظلِّ الحظْرِ المتواصِلِ منذ سنوات، والهجماتِ التحريضيَةِ ضدَّها، تحقِّقُ إيران الإنجازاتِ العلميَةَ المتتالية. آخرُ هذه الإنجازاتِ صاروخ ذو الجناح الذي أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إنجازَ الإطلاقِ الثاني للصاروخِ الذي يحمِلُ أقمارًا صناعيَةً من أجل اهدافٍ بحثيَة.

وحظي هذا الانجاز باهتمام کبير من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب "فراس الظفري":"تهانينا للجمهورية الإسلامية بهذا الإنجاز الإسلامي العملاق".

وعلقت "أمل الحملي":"من كنف الكفاح تم اطلاق صاروخ ذو الجناح وهذا بحد ذاته اكبر نجاح".

أما النائب الكويتي السابق "فيصل الدويسان" فغرد:"ذو الجناح صاروخ إيراني حامل للأقمار الاصطناعية تم اطلاقه اليوم بنجاح، وما يجدر ذكره أن ذا الجناح هو حصان الإمام الحسين (ع) ركبه يوم كربلاء. تسمية لها مغزى".