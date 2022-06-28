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شاهد.. الزائر العراقي الأصفر، يعطل مدن في ايران

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

انعكست ظاهرة التغيرات المناخية والتصحر والجفاف القادمة من الخارج فضلاً عن العواصف الترابية على جنوب غربي إيران، حيث أثّر كل ذلك على جميع القطاعات الاقتصادية والصحية والزراعية، كما عطّلت الملاحة الجوية والبحرية جراء انعدام الرؤية.

العالم - مراسلون

مدينةُ آبادان في جنوب غرب إيران تختفي تحت السحابة البرتقالية الكثيفة الآتية من العراق.

عاصفةٌ ترابية تؤثر على حركة السير و تعليق الملاحة البحرية و الجوية جراء إنعدام الرؤية.

العواصف التي بدأت منذ شهر ونصف، إشتدت في الساعات الماضية في محافظات إيرانيةٍ عدة. الأمر الذي أدى إلى زيادة حالات ألاختناق لعدة مواطنين خاصةً الاطفال و كبار السن.

الزائر الأصفر كما يُطلق عليه الخوزستانيين سيحل ضيفاً ثقيلاً حتى نهاية الصيف وفقاً لهيئة الأنواء الجوية.

التوقعات تشير الی احتمالية تجدد موجات الغبار في قادم الايام بحسب المراقبين، والتي غالباً ما تکون نقطة انطلاقها من المناطق ذات الطبيعة الصحراوية.

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