وسم راغب علامة خائن يکتسح مواقع التواصل اللبنانية

العالم - لبنان

يقول الشاعر: بلادي وإن جارَتْ عليَّ عزيزَةٌ، وأهلي وإن ضنّوا علي كرامُ.

أن تهاجِرَ من بلدِكَ هربًا من الأوضاعِ الصعبَةِ وبحثًا عن حياةٍ أفضل، هذا شيءٌ منطقيٌ ومقبول. لكن أن تكونَ وجهًا معروفا في بلدِكَ وتصنَعَ ثروَةً ضخمَةً من عملِكَ في مجال الغناء وتتهرَّبَ من الضرائبِ طوال سنوات كما يقولُ الناشطون، وحينَ تسوءُ أوضاعُ بلدِكَ تذهب إلى بلَدٍ آخر، وتتبرَأُ من بلدِكَ وتعتبِرُ أن رئيسَ بلدٍ آخر هو رئيسُكَ مهما كان ذلك الرئيس، فأنتَ بالطبع راغب علامة. المغني اللبناني راغب علامة المقرَّب جدًا من السياسيين في لبنان، أكَلَ وشرِبَ من خيْرِ بلَدِهِ لبنان وخانَهُ حين ساءت أوضاعُهُ، ليعلنَ ولاءَهُ للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وأن بلَدَهُ هو الإمارات وليس لبنان.

وغردت "نينا" ضد هذا الموقف کاتبة:"نجح بستوديو الفن اللبناني، انطلق من حفلات ومهرجانات لبنانية ومصاري وشهرة بفضل لبنان، ما خلا سياسي ما بيض طناجر معه، يتروق مع واحد يتعشى مع خصمه، تهرب من كل الضرايب، لبنان بالنسبة الو الدجاجة ل بتبيض ذهب وبس بطل في مصاري باعه وفلّ ونكر الجميل".

وعلق "جو فرنجية":"فيروز وصباح ووديع الصافي وملحم بركات عاشوا الحرب وانهيار ودمار لبنان وضلّوا يغنّوا للبنان وكانوا الصورة الحلوة تبعه. راغب علامة من الفنانين يللي استفادوا من النظام اللبناني و"قياداته" ووقت انهار انقلب".

أما "هاني شاهين" فغرد:"ليُغطّي رذائله يسعى الى المال دائماً. المُتملّق راغب علامة لم يَعفِ حضناً لسياسي في لبنان إلاّ ومرّغ رأسه فيه تبرُّكاً به، وبعد أن جفّت بركات هؤلاء، رأى في بن راشد قائدا عظيما، فانتقل الى حضنه ليتبرّك بأموال قيادته العظيمة التي جعلت من دبي مركزا عالميا للأعمال الغير أخلاقية".