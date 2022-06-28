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مسؤول في الرئاسة الفرنسية: فرنسا تريد عودة إيران وفنزويلا إلى أسواق النفط للتخفيف من نقص إمدادات الطاقة من روسيا الذي تسبب في رفع الأسعار

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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