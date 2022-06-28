أهم الملفات في قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد

العالم - خاص بالعالم

المستشار الألماني أولاف اعلن عزم وحرص قادة المجموعة على التصدي للهجوم الروسي على أوكرانيا بحسب تعبيره.



وقال أولاف شولتز المستشار الألماني:"تم خلال المحادثات بحث عواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا ..لا مجال للعودة إلى الوراء ،والعالم لن يعود كما كان عليه قبل الحرب".



وكان قادة دول المجموعة اختتموا قمتهم السابعة والاربعين التي تهدف إلى التأكيد على الالتزام الطويل الأمد بمستقبل أوكرانيا، واتخاذ ما يلزم من أجل التخفيف من أزمة الغذاء العالمية، إضافة إلى بحث ملف تغير المناخ.



وأكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني:"قادة مجموعة السبع متحدون وعازمون على مواصلة دعم أوكرانيا، الوضع في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال صعبا للغاية، لكن أوكرانيا أظهرت قدرة لا تصدق على صد وتغيير الموقف العسكري".



مجموعة الدول الصناعية قالت في بيان إنها اتفقت على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعر معين.



وتتطلع المجموعة لوضع حدود قصوى للأسعار كوسيلة لمنع موسكو من الاستفادة من عملياتها في أوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما ترتب عليه نجاتها من تأثيرات الجهود الغربية لخفض واردات النفط والغاز الروسي.



وفي سياق آخر دعت مجموعة السبع في بيانها، البلدان والشركات التي تملك مخزونات غذائية كبيرة على المساعدة في تخفيف حدة أزمة الجوع الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وتعهدت بتقديم اربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار إضافي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي.



بالموازاة ،تستضيف العاصمة الإسبانية، مدريد وعلى مدار ثلاثة أيام قمة لحلف شمال الأطلسي - الناتو، وصفت بالتاريخية، حيث تعقد في خضم أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

الرئيس التركي رجب طيب إرودغان استبق القمة بالقول أنه ينتظر نتائج وليس كلاما فارغا من جانب السويد وفنلندا في مدريد حيث تعقد قمة للناتو الذي يرغب البلدين في الانضمام إليه.



واضاف انه على السويد وفنلندا أن تأخذا في الاعتبار مخاوف تركيا اذا انضمتا لحلف الشمال الاطلسي.

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