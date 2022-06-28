الديمقراطيات الغربية تواجه تحديا على صعيد مثالية حقوق الإنسان لديها

العالم - خاص بالعالم

مأساة هي الأسوأ في السنوات الأخيرة، بعد خمس سنوات من فاجعة مماثلة في نفس المدينة حيث فقد عشرة مهاجرين غير نظاميين حياتهم في مقطورة شديدة الحرارة.

حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت سارع إلى تحميل مسؤولية ما جرى للرئيس الديموقراطي جو بايدن. واعتبر ان الوفايت مسوليته وانها نتيجة سياساته المميتة لفتح الحدود.

هذه القضية الشائكة والأزمة المتنامية؛ يستغلها الحزب الجمهوري ضد الديموقراطيين وصارت على رأس أولويات الرئيس جو بايدن كما تسوق الإدارة الأميركية لنفسها.

لا بل إنها والغرب عموما تتعامل بالكلمات العاطفية، والمسكنات الدبلوماسية مع أزمة اللاجئين، التي هي أحد إفرازات النظام الدولي الذي تهيمن عليه أمريكا والغرب، ونتيجة مباشرة لصراعات تدار بالوكالة لصالح تلك القوى المهيمنة.

فقد شهدت العقود الماضية اندلاع حروب عديدة، نجم عنها وفق الأمم المتحدة أكثر من مئة مليون نازح قسري يبحثون عن ملجأ لهم. مع هذا التدفق الكبير للمهاجرين، شهدت الديمقراطيات الغربية تحديا على صعيد مثالية حقوق الإنسان لديها.

ولعل أهم نقطة يجب تسليط الضوء عليها في هذه القضية؛ هي الحلقة المفرغة التي تدور فيها؛ وأهمية البحث عن الجلاد والمسبب الحقيقي الذي يقف وراء كثير من أزمات العالم، ويحمل أوزارها، وفي نفس الوقت يتباكى عليها ويشكو منها.

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