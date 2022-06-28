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قيادات مستقيلة من النهضة تعلن تأسيس حزب جديد بتوجه محافظ

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

حزب جديد تحت اسم العمل والإنجاز يعتبره مؤسسوه من القيادات المستقيلة من حركة النهضة في سبتمبر الماضي حزبا محافظا واجتماعيا وديمقراطيا بلا مرجعية دينية. 

العالم - مراسلون

حزب يعلن انتماءه للمعارضة صلب جبهة الخلاص ويتبنى مواقف مقاطعة لمسار الخامس والعشرين من جويلية بما فيها الاستفتاء و الانتخابات البرلمانية المبكرة

وأكد عبد اللطيف المكي امين عام حزب العمل والانجاز:" من أجل عودة الكلمة للشعب يجب ان يكون ذلك وفق المقاييس والمعاير الدستورية وفي مناخات طبيعية وبالتالي لا يجوز للانسان ان يشارك في مشروع لشرعنة الانقلاب وتصبح القضية ليست لمواجهة الانقلاب بل القضية تكمن في المشاركة في عملية الشرعنة أو لا تشارك".

على الجبهة المقابلة صعد الاتحاد العام التونسي للشغل ضد السلطات باعلانه الاستعداد لشن الاضراب العام في الوظيفة العمومية و القطاع العام بسبب انقطاع الحوار بينهما مع المشاركة مبدئيا في الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد

فيما أشار نور الدين الطبوبي امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل الى أن :" إن الهيئة الإدارية اتخذت قرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفوضت المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد بتحديد تاريخه وترتيبه.

موقف الاتحاد يقرأه محللون محاولة للمناورة لا تخفي مؤشرات واضحة لصراع محتدم مع الرئيس قيس سعيد بالنظر لتحول العلاقة بين الطرفين مؤخرا و معارضة الاتحاد لعدد من خيارات سعيد السياسية والاقتصادية الاجتماعية.

حركية واضحة في الساحة السياسية التونسية قبل ساعات على صدور الوثيقة الرسمية لمشروع الدستور الجديد.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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