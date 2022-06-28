الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

البرهان يؤكد أن الرد على إعدام عسكريين ومدني سيكون على الارض

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

بعد يوم واحد من إعدام7 اسرى عسكريين ومدني على يد القوات العسكرية الاثيوبية، قام رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بزيارة لمنطقة الفشقة على الحدود السودانية الاثيوبية ومنها أعلن ان الرد سيكون على الارض في اشارة واضحة الي إغلاق الملف الدبلوماسي عقب هذه الحادثة. 

العالم - مراسلون

العلاقات السودانية الاثيوبية لم تسلم من المد والجزر رغم وجود مليوني مواطن اثيوبي في السودان هذا بخلاف خمسة وستين لاجئًا اثيوبي بولاية القضارف بسبب الحرب.

يضاف الى ذلك النزاع الحدودي شرقي السودان وملف سد النهضة الاثيوبي، ويعتبر إعدام الأسري السودانيين القشة التي قصمت ظهر العلاقات بين البلدين.

ورغم العلاقات المتجذرة بين الشعبين السوداني والاثيوبي الا ان ردود الافعال استنكرت ما قامت به القوات الأثيوبية بحق الاسرى السودانيين باعتبار ان الامر يمس السيادة الوطنية للسودان.

وقامت مجموعة من الإعلاميين والناشطين السياسيين بوقفة احتجاجية امام السفارة الاثيوبية بالخرطوم.

وبررت اثيوبيا الأمر بدخول قوات عسكرية سودانية داخل الأراضي الاثيوبية ودعت لتهدئة الاوضاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ما دوافع المكون العسكري السوداني ليقوم بانقلاب اكتوبر؟

إثيوبيا تدعو السودان لعدم التصعيد وتعد بالتحقيق في حادثة حدودية

توتر سوداني إثيوبي يشعل الحدود مجددا

الخارجية الإثيوبية: نرفض بشكل قاطع تحريف قوات الدفاع السودانية للحقائق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 28-06-2022

امير عبداللهيان: الوجود الصهيوني لا يحقق سوى الفتن والفوضى في المنطقة

بالفيديو... البرهان يؤكد أن الرد على إعدام عسكريين ومدني سيكون على الارض

لخرقه قانون مقاطعة العدو.. هيئة ممثلي الأسرى والمحررين تتقدم بإخبار ضد النائب "مخزومي"

رئيسي: القوات المسلحة الايرانية والباكستانية عززت الامن داخل الحدود المشتركة

في سياق خطة العمل الاستراتيجية.. إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة فوردو