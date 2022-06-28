البرهان يؤكد أن الرد على إعدام عسكريين ومدني سيكون على الارض

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العلاقات السودانية الاثيوبية لم تسلم من المد والجزر رغم وجود مليوني مواطن اثيوبي في السودان هذا بخلاف خمسة وستين لاجئًا اثيوبي بولاية القضارف بسبب الحرب.

يضاف الى ذلك النزاع الحدودي شرقي السودان وملف سد النهضة الاثيوبي، ويعتبر إعدام الأسري السودانيين القشة التي قصمت ظهر العلاقات بين البلدين.



ورغم العلاقات المتجذرة بين الشعبين السوداني والاثيوبي الا ان ردود الافعال استنكرت ما قامت به القوات الأثيوبية بحق الاسرى السودانيين باعتبار ان الامر يمس السيادة الوطنية للسودان.

وقامت مجموعة من الإعلاميين والناشطين السياسيين بوقفة احتجاجية امام السفارة الاثيوبية بالخرطوم.



وبررت اثيوبيا الأمر بدخول قوات عسكرية سودانية داخل الأراضي الاثيوبية ودعت لتهدئة الاوضاع.

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