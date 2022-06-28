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أمير عبداللهيان خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين: ندعم اقتراح روسيا بتشكيل هيكل للتعاون في بحر قزوين

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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