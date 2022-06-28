الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين: العمليات القتالية قد تنتهي خلال يوم إذا ألقت أوكرانيا سلاحها

الكرملين: العمليات القتالية قد تنتهي خلال يوم إذا ألقت أوكرانيا سلاحها
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس تسير وفقا للخطة المرسومة، مضيفا أنها يمكن أن تنتهي خلال يوم إذا ألقت القوات الأوكرانية سلاحها.

العالم ـ روسيا

وحول ما إذا كان الكرملين قد حدد إطارا زمنيا لنهاية العملية العسكرية الخاصة، أجاب بيسكوف بـ "لا".

وقال بيسكوف: "إننا نستند إلى تصريحات رئيسنا (فلاديمير بوتين) بأن العملية العسكرية الخاصة تسير وفقا للخطة المرسومة لها وتحقق أهدافها".

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي أعرب فيها عن أمله في أن تنتهي العملية العسكرية الخاصة قبل حلول الطقس البارد، قال بيسكوف: "يمكن للجانب الأوكراني أن يوقف كل شيء قبل نهاية اليوم الحالي، فنحن بحاجة إلى أمر لكتائب القوميين بإلقاء أسلحتها، وأمر للجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته، وتنفيذ شروط روسيا الاتحادية".

روابط ذات صلة

الكرملين: بوتين ولوكاشينكو لم يتفقا على تسليم مينسك صواريخ نووية

جونسون يدعو أوروبا وأوكرانيا إلى شن حرب ضد موسكو

بيسكوف: القرار بيد المحكمة ولا يمكن استبعاد إعدام الأسرى الأمريكيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الملف النووي مجدداً على طاولة الدوحة

وفد عسكري من إيران يزور مركز الأمن البحري في سلطنة عمان

باقري يلتقي في الدوحة مساعد الخارجية للشؤون السياسية القطرية

الحكم بإعدام 9 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر

"الوحدات الكردية" تحذر من نشاط خلايا "داعش" بالمناطق الخاضعة لتركيا

بدء التحقيق في كارثة تسرب غاز الكلورين في العقبة الاردنية