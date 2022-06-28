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إيران: "نؤيد اقتراح روسيا بإنشاء مجموعة  تعاون في بحر خزر"

إيران:
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان أن إيران تؤيد اقتراح روسيا بإنشاء مجموعة  تعاون في بحر خزر.

العالم - إيران

وفي اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر خزر أشار أميرعبداللهيان أن حدود قاع بحر خزر وباطن أرضه قد بقيت غيرمحلولة.

وأفاد عبداللهيان بأنه وعلى مدى السنوات الأربع الماضية ، تم عقد أربعة اجتماعات لمجموعة العمل هذه لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة خط المبدأ، مشدداً على أن المفاوضات ما زالت جارية في هذا الجانب.

ولفت وزير الخارجية الإيرانية إلى أن تحديد خطوط المبدأ سيؤدي إلى تنفيذ اتفاقية النظام القانوني لبحر خزر.

وصرح أميرعبداللهيان: إننا نؤيد اقتراح روسيا الأخير لتطوير وإنشاء مجموعة للتعاون في شؤون بحر خزر، وإن هذه المبادرة ستعزز وتنظم التعاون الخماسي في بحر خزر.

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