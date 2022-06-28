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نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي: نشيد بالمبادرات التي أعلنتها اللجنة العسكرية الوطنية بشأن فتح طرقات في المرحلة الاولى ضمن مسار الهدنة

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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