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مستشار كبير للرئيس الاميركي: واشنطن ستعلن الاربعاء في قمة الناتو عن تعزيز طويل الامد لحضورها العسكري في اوروبا وخصوصا في شرقها

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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